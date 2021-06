Nandez: idea Cagliari su una contropartita. Ma l’Inter vuole andare in doppia cifra

Il club sardo vorrebbe trattenere Nainggolan e ai nerazzurri piace l'uruguaiano: la trattativa è aperta

Nainggolan sembra ormai destinato a lasciare l'Inter . Il problema per il calciatore nerazzurro è trovare la quadra sulla buonuscita e l'ingaggio. La chiave per chiudere la trattativa è Nandez che può giocare a centrocampo e da esterno. Il Cagliari però lo valuta trenata mln e servirebbe quindi inserire qualche altra pedina nell'operazione. "Perché l’Inter ha già messo in chiaro che non ci potranno essere conguagli economici, a ulteriore conferma che la priorità è non andare ad intaccare la liquidità", spiega il Corriere dello Sport. Si era parlato anche dell'inserimento di Vecino nella trattativa. Guadagna di più rispetto a Nandez. Ma soprattutto Inzaghi lo ritiene utile alla causa. La quadratura di questo possibile affare si deve trovare quindi sulle contropartite.

La trattativa è ancora in corso e il Cagliari avrebbe pensato anche ad un altro nome. Quello di Dimarco. Il giocatore è tornato all'Inter dal Verona. Può essere una valida idea per la sinistra ma per lui il club nerazzurro valuta anche eventuali offerte interessanti. Ma in cambio di contanti. Quindi l'idea del club rossoblù di inserire nell'affare l'esterno nerazzurro potrebbe comunque arenarsi. "Anche perché, dopo l’ultima stagione, conclusa con 5 reti e 5 assist, il valore del 23enne mancino è schizzato in alto. Così l’Inter punta ad un incasso in doppia cifra. E, nel frattempo, ha proposto il rinnovo di contratto a Young", conclude il CorSport.