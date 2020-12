GdS – Inter, il Napoli è bersaglio amico della LuLa: la loro firma sulle ultime due sfide

Torna in campo in campionato l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri affrontano questa sera al Meazza il Napoli in uno scontro diretto che dirà tanto sul momento della squadra. In avanti il tandem titolare che sa come far male agli azzurri. Spiega la Gazzetta dello Sport: “l Napoli – almeno in Serie A – è un bersaglio amico. Sei punti conquistati nel 2020 contro la squadra di Gattuso in campionato, firmati – neanche a dirlo – dalla LuLa. Doppietta di Lukaku e gol di Lautaro all’ex San Paolo, nel giorno della Befana. E guizzo vincente di Lautaro nel 2-0 di luglio, a San Siro, con tanto di esultanza polemica contro i “chiacchiericci” di calciomercato e le voci di desiderio di partenza, destinazione Barcellona”.