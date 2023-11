Inter, col Napoli c’è Dumfries dal 1′. Bastoni, ecco la situazione. Ad Appiano…

"Detto che il francese ha tolto il tutore dal ginocchio e ha iniziato a correre, ma ha ancora bisogno di tempo per tornare tra i convocati (diciamo 2-3 settimane), per Bastoni le chance di essere al Maradona non sono molte. Domani dovrebbe iniziare a lavorare sul campo (in parte in gruppo) e, pur non avendo avuto una lesione al polpaccio con la Nazionale, ad Appiano Gentile non vogliono rischiare ricadute. Tradotto: Bastoni sabato salirà sul volo per Napoli solo se non ci saranno rischi. Al momento è improbabile che parta con gli altri, ma domani la situazione sarà più chiara. Inzaghi, non a caso, ha risparmiato a Lisbona minuti sia a Darmian sia a De Vrij: sa che dietro è in emergenza e ha provato a gestire le forze al meglio".