Inter-Napoli, San Siro da tutto esaurito. E per lo Shakhtar già venduti 40mila biglietti

I tifosi interisti si fanno sentire in un momento delicato per la squadra di Inzaghi: prima la sfida con la capolista e poi la CL

Non si smentiscono mai. I tifosi dell'Inter riempivano San Siro negli anni più complicati, figuriamoci se c'è da spingere la squadra detentrice dallo scudetto. A meno sette dalla vetta, i tifosi interisti spingeranno al massimo nella gara contro il Napoli, la rivale prima in classifica. Dopo il tutto esaurito con la Juventus è andata sold out anche la partita contro la formazione di Spalletti.