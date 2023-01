Inter-Napoli, la Nord accoglie Lautaro: “Bentornato campione del mondo”

C'è un campione del mondo in città. E' Lautaro Martinez, tornato agli ordini di Simone Inzaghi, dopo la vittoria con l'Argentina. L'Inter può contare sulla sua voglia di imporsi e sul morale ovviamente alle stelle: partirà dalla panchina stasera, ma è pronto ad incidere a gara in corso. Intanto, come appreso dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza, la Curva Nord gli ha dedicato uno striscione apparso in questi minuti. "Bentornato Lautaro campione del mondo", si legge.