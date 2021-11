Inter-Napoli, le ultime indiscrezioni sulle probabili. Per Inzaghi solo un dubbio

Il tecnico interista ha recuperato Dzeko che si è allenato per l'intera seduta con il resto del gruppo anche oggi

Dzeko dal primo minuto oppure no? Il giocatore dell'Internon ha i novanta minuti e viene da un infortunio muscolare. Potrebbero giocare da titolari Correa e Lautaro. E il bosniaco potrebbe partire dall'inizio in Champions contro lo Shakhtar. Riflessioni che l'allenatore farà anche domani quando sarà previsto l'allenamento di rifinitura. Ascolterà le sensazione dell'attaccante. È l'unico dubbio della formazione. In difesa, senza de Vrij, dovrebbe esserci Ranocchia. Darmian e Perisic in vantaggio sugli altri compagni. Anche oggi l'attaccante nerazzurro si è allenato per tutta la seduta con il gruppo.