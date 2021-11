LIVEBLOG / Inter-Napoli: 0-1. Le reazioni dei tifosi minuto per minuto

Partita importantissima al Meazza: i sostenitori nerazzurri condivideranno aspettative ed emozioni sui social e vi racconteremo la loro gara

Sarà fondamentale per l'Inter smentire tutto quanto è stato detto finora dai numeri quanto a scontri diretti. La formazione di Inzaghi non è riuscita a conquistare i tre punti con le altre big affrontate e la svolta, se arrivasse oggi - e al netto di quanto è ancora lungo il campionato - potrebbe essere pesante. La sconfitta del Milan a Firenze aumenta le responsabilità dei nerazzurri, chiamati a fare i tre punti contro l'altra capolista, il Napoli. Sulla panchina c'è una vecchia conoscenza degli interisti, Luciano Spalletti, l'allenatore che ha riportato il club nerazzurro in Champions. Sarà interessante vedere la reazione del Meazza al suo ritorno. I tifosi si sono già fatti sentire facendo registrare il tutto esaurito. Partita da grande occasione che i sostenitori interisti, magari quelli che non sono riusciti a raggiungere lo stadio, commenteranno sui social. Vi raccontiamo le loro emozioni, e la partita vista con i loro occhi, minuto per minuto: