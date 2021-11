Inter-Napoli, senza De Vrij scelta già fatta: “A meno di sorprese toccherà a…”

Di certo, non la miglior notizia il ko di De Vrij a ridosso di due sfide, con Napoli e Shakthar, decisive per la stagione nerazzurra

E' iniziata la settimana che porta all'importantissima gara tra l'Inter e il Napoli, che può già determinare molto per questo campionato. I nerazzurri dovranno però far probabilmente fronte ad una defezione importantissima: quella di Stefan De Vrij , che oggi effettuerà gli esami per capire l'entità del suo infortunio.

E quali saranno le scelte di Inzaghi senza l'olandese? Così Tuttosport: "Senza De Vrij, Inzaghi avrà due opzioni da giocarsi: la più naturale porta a Ranocchia, sempre positivo nelle ultime stagioni quando è stato chiamato in causa, ma sicuramente non il centrale più rapido per contrastare Osimhen. Per caratteristiche sarebbe più adatto Skriniar (con D'Ambrosio a destra), il più veloce in campo aperto fra i difensori di Inzaghi, ma lo slovacco è sempre stato impiegato da "braccetto", mai da perno centrale.