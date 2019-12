Inter, testa al Napoli e a un tabù da sfatare. Lautaro scalpita, Sanchez e Barella…

Anche ieri l’Inter era in campo per una doppia seduta in vista della difficile trasferta contro il Napoli. Asamoah ancora alle prese col lavoro personalizzato, Conte può sorridere per i rientri di Sanchez e Barella, la loro condizione è “confortante” sottolinea il Corriere dello Sport. “Entrambi lanciati perlomeno verso una convocazione per Napoli tra sei giorni. Mentre sulla fascia sinistra, al momento la soluzione più probabile è quella di Biraghi. In un reparto che può riconsegnare a Sensi una maglia da titolare – non capita dal 6 ottobre, quella volta ha dovuto chiamarsi fuori per infortunio nel primo tempo contro la Juve – e che a destra vedrà uno tra D’Ambrosio e Candreva. Testa al San Paolo, adesso, e a un tabù da sfatare: in campionato l’Inter non vince a Napoli dall’ottobre del ’97. Quando Lautaro Martinez aveva appena due mesi di vita”.

IL TORO SCALPITA – “Neanche a farlo apposta, era la stagione del serrato duello con i bianconeri per lo scudetto. L’ultimo vero testa a testa tricolore tra Inter e Juve, concluso con polemiche e veleni per il rigore non dato a Ronaldo nel derby d’Italia. A proposito, Lautaro Martinez contro il Napoli un anno fa segnava il suo primo gol decisivo con la casacca nerazzurra. L’argentino rientrerà in campo dopo il turno di squalifica scontato col Genoa, al pari di Brozovic. Lautaro“.

(Corriere dello Sport)