Inter, Vidal non recupera per il Napoli. Lautaro torna titolare, non c’è spazio per Eriksen

Dopo la vittoria in rimonta ottenuta sul campo del Cagliari, l’Inter scenderà di nuovo in campo mercoledì sera contro il Napoli. Sfida d’alta classifica per i nerazzurri che devono cercare di proseguire la striscia di vittorie in Serie A per rimanere in scia della capolista Milan. In vista della sfida contro la squadra di Gattuso, il tecnico dei nerazzurri Conte spera nei recuperi di Hakimi e Sanchez, uscita dalla sfida di ieri con qualche problemino. L’esterno ha un fastidio al polpaccio, il cileno ha riscontrato un affaticamento.

Nel caso in cui Hakimi non dovesse recuperare, il titolare per la fascia destra dovrebbe essere Darmian. Dopo il gol del vantaggio siglato in Sardegna, D’Ambrosio spera di essersi guadagnato un posto da titolare contro il Napoli. Ancora assente Arturo Vidal che non ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare. Torna Lautaro dal 1′ al fianco di Lukaku, mentre non sarà tra i titolari Eriksen che inizierà la sfida dalla panchina.

(Sky Sport)