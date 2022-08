Inter, nessun compromesso: su Skriniar e Dumfries filtrano cifre ben precise

Nessuno vuole complicazioni a campionato già avviato ed è per questo che l'Inter tiene l'asticella dei prezzi molto alta

Redazione1908

La stagione è alle porte, l'Inter non può più scendere a compromessi. Vendere ora giocatori importanti potrebbe significare dover andare a comprare a prezzi maggiorati, visto che anche le altre squadre stanno chiudendo il mercato per l'inizio della stagione. Nessuno vuole complicazioni a campionato già avviato ed è per questo che l'Inter tiene l'asticella dei prezzi molto alta.

Skriniar e Dumfries sono i gioielli di questo periodo, la Premier spinge così come il Psg. Ma non ci saranno sconti.

"La cifra per portar via Skriniar a Inzaghi è sempre quella, 70 milioni. Perché dopo quella data diventerebbe ancor più complicato anche andare a cercare il sostituto, considerato che anche altri club (la Fiorentina per Milenkovic?) potrebbero ragionare alla stessa maniera. Si entra dunque nella fase del dentro o fuori.

E in qualche modo vale anche per Dumfries. Paradossalmente, persino di più, se è vero che l’olandese per ruolo viene considerato ancor meno sostituibile. Dall’Inghilterra ieri è stato rilanciato l’interesse del Chelsea, c’è chi giura che pure lo United si sia nuovamente mosso. L’Inter ha alzato il muro: 50 milioni di euro. Un muro alto, certo", il riassunto della Gazzetta dello Sport.