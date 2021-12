Inter, nessuna plusvalenza a specchio: “E su Zaniolo il club fa notare che…”

Per comprendere le mosse del club nerazzurro, non può essere trascurato il fatto che certe operazioni in uscita siano avvenute in contemporanea ad altre in entrata

Marco Astori

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, fa chiarezza in merito al caos legato alle plusvalenze e all'acquisizione di alcuni documenti in casa Inter dalla Guardia di Finanza. Il quotidiano elenca infatti gli affari fatti negli anni 2017-19, confermando che in tutti c'è stato passaggio di denaro. Si legge: "Per comprendere le mosse del club nerazzurro, non può essere trascurato il fatto che certe operazioni in uscita siano avvenute in contemporanea ad altre in entrata, con la stessa controparte.

Per intendersi meglio, a esempio, nel 2017/18 i giovani Bettella e Carraro sono stati venduti all’Atalanta per complessivi 12 milioni di euro (e quasi identica plusvalenza). Ma dallo stesso club bergamasco è stato acquistato Bastoni, all’epoca solo 18enne e ora nazionale azzurro, per 31 milioni. Altri due elementi vennero inseriti pure nell’operazione Nainggolan con la Roma.

Nello specifico Santon (non certo un giovane della Primavera) e Zaniolo, valutato poco più di 4 milioni e poi esploso dopo pochi mesi fino a raggiungere la Nazionale. Chiaro quindi che il vero affare l’abbia fatto la Roma, fanno notare in viale Liberazione. Volendo, anche il passaggio di Odgaard al Sassuolo (4,6 milioni) era legato a quello di Politano in nerazzurro. Nell’esercizio successivo, anche con il Parma c’è stata una sorta di scambio, seppure su volumi inferiori.

L’Inter, infatti, spese 6 milioni per il cartellino del giovane portiere Brazao, cedendo a sua volta l’attaccante Adorante per 4 milioni. Da sottolineare che, all’epoca, era il gennaio 2019, la squadra nerazzurra non aveva posti da extracomunitario liberi, quindi l’acquisto di Brazao fu concluso in sinergia con il Parma, così da utilizzarne lo spot ancora vacante. In ogni caso, si è trattato sempre di plusvalenze con un passaggio di denaro: nessuna è stata specchio".