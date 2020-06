Mercato, l’Inter pensa al futuro e arriva la tripla mossa: niente più errori del passato

Gli errori del passato non saranno ripetuti. L’Inter impara dal caso Zaniolo e si prepara a blindare i tre talenti più importanti del settore giovanile. Oltre a Sebastiano Esposito, già autore di un gol in Serie A, ci sono anche Lucien Agoume e Lorenzo Pirola sul taccuino dei dirigenti della Beneamata. Pronto il rinnovo fino al 2025 per tutti.

“Tutti e tre sono classe 2002, ma solo gli ultimi due hanno già compiuto 18 anni. Significa che adesso possono firmare per 5 anni e, infatti, il loro rinnovo è da considerare cosa fatta. Per quanto riguarda Esposito, invece, occorrerà attendere ancora un mesetto, visto che il 2 luglio diventerà maggiorenne, ma anche perché l’intesa con il suo procuratore deve essere ancora perfezionata. Il futuro? La soluzione più probabile è che vadano in prestito, ma con l’opportunità di giocare e crescere“, evidenzia il Corriere dello Sport.