Inter, 2 nodi da sciogliere nel reparto offensivo. Arriva la prima decisione del club

Dirigenza nerazzurra che valuta diversi profili per completare l'attacco

All'Inter non mancano i ragazzi di talento cresciuti nelle giovanili, che nell'ultima stagione si sono messi in mostra nella Primavera e, in alcuni casi, appena rientrati dal prestito. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, c’è chi ha colto l’occasione per mettersi in mostra, come Satriano e Mulattieri. C’è chi punta a ritagliarsi uno spazio in prima squadra, come Salcedo.