L’Inter ha scelto: i primi 2 colpi hanno un nome e un cognome. E si chiude subito

L’Inter passa all’incasso. Non solo metaforicamente. La prima grande cessione del mercato europeo porta la firma nerazzurro, che con l’addio di Mauro Icardi ha incassato 50 milioni di euro più 7 di bonus.

Ora, per Marotta e Ausilio, è il momento dello scelte per quanto riguarda gli acquisti. E i primi due nomi sono stati cerchiati in rosso. Sandro Tonali e Marash Kumbulla, nelle idee interiste, saranno i primi colpi chiusi per l’estate. E c’è l’intenzione di bloccarli subito.

Tonali

“Marotta e Ausilio stanno lavorando intensamente sul fronte Sandro Tonali, siamo ben oltre l’idea o il semplice obiettivo: l’Inter non si nasconde più, il centrocampista del Brescia è il nome principale per il centrocampo e i contatti vanno avanti per capire l’incastro giusto da realizzare col presidente Cellino con cui non è stato ancora raggiunto un accordo di massima”, scrive Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

Kumbulla

“Contestualmente la dirigenza nerazzurra conta di stringere al più presto col Verona per Marash Kumbulla. Il vantaggio accumulato sulla concorrenza in questi mesi va capitalizzato arrivando alle strette di mano: il Napoli è stato decisamente sorpassato, la Juve si è informata perché ha sempre gradito Kumbulla ma l’Inter rimane davanti a tutti anche nei contatti col giocatore. Ora deve chiudere e non è un dettaglio a fronte dei 25 milioni di base richiesti dall’Hellas”