Kostic? Non solo: “L’Inter vuole un nuovo nome sulla fascia che sarebbe risorsa”

Marotta e Ausilio stanno vagliando il mercato dei parametri zero: e c'è un nome nuovo sulla lista per la fascia oltre al solito Kostic

Beppe Marotta è da sempre molto attento al mercato dei parametri zero e oggi, visti i grandi problemi economici che il mondo del calcio sta affrontando, lo è ancor di più. Ecco perché lui e Piero Ausilio, come riporta Niccolò Ceccarini per TMW, stanno valutando un nuovo nome tra i prossimi svincolati oltre ai noti Onana, Ginter e Kostic: "Il club nerazzurro sta seguendo piste anche in altri reparti. Una di queste porta a Jesus Corona del Porto, esterno molto duttile tatticamente, che potrebbe rappresentare una risorsa. A fine stagione si svincolerà e per questo è un’ottima occasione. Un altro giocatore che viene seguito con grande attenzione è Kostic, che potrebbe diventare l’erede di Perisic.