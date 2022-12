Inter, Dumfries via già a gennaio? “Ha impressionato questo nome, servono 20 mln”

C’è un nome su tutti in cima alla lista di casa Inter in caso di cessione di Denzel Dumfries già a gennaio . Il Chelsea preme, i dirigenti nerazzurri per ora ragionano soltanto su eventuali alternative, svela oggi il Corriere dello Sport.

“L’Inter non si è ancora mossa in maniera concreta per individuare un’alternativa. In passato, quando ancora era di proprietà del Barcellona piaceva Emerson Royal: ora è al Tottenham, ma il feeling con Conte non è mai sbocciato... Durante il Mondiale e non solo, però, ha impressionato il canadese Buchanan, di proprietà del Bruges, simile come fisico, ma più offensivo di Dumfries. Solo che per prenderlo a gennaio, potrebbero essere necessari una ventina di milioni…”, si legge.