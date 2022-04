Inter, nuovo nome tra gli intoccabili: “Confermatissimo a meno di offerte choc”

Secondo la Gazzetta dello Sport, in casa Inter c'è un nome da aggiungere alla lista degli intoccabili: eccolo

Sarà un'estate in cui l'Inter dovrà realizzare un altro attivo in sede di mercato e il club è già al lavoro per cercare la miglior strategia per incassare senza dover ricorrere a sacrifici importanti. E c'è un nuovo nome che può essere iscritto alla lista degli incedibili considerata la sua ottima stagione sin qui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Ha superato tutti gli esami l’esterno Denzel Dumfries, sbarcato l’estate scorsa per raccogliere la pesante eredità di Hakimi: confermatissimo, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili", si legge.