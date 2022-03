Inter, riacquistato appeal internazionale: “Servirà sul mercato, c’è un nome su tutti”

Ecco il principale obiettivo dell'Inter sul mercato in vista della prossima stagione

C’è molta più soddisfazione che rammarico in casa Inter per l’esito del doppio confronto con il Liverpool in Champions League. La consapevolezza di essersela giocata alla pari contro una delle migliori squadre del mondo. Un fattore che influirà anche sul mercato, svela oggi La Gazzetta dello Sport.