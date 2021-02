Inter, che fine farà il nome Suning alla Pinetina? E ci sono 50 milioni di euro che…

Proseguono le trattative, da parte di Suning, per la cessione di quote. L’offerta di Bc Partners, al momento, non soddisfa i cinesi. Ma ci sono altre questioni in ballo, oltre al valore del club. All’Inter, infatti, sono connesse alcune situazioni, legate a sponsor, che vanno chiarite nell’ambito della trattativa.

“La differenza di valutazione fra chi vende e chi compra dipende anche dai crediti che l’Inter ha con aziende asiatiche: sono esigibili i 50 mln che il club aspetta da sponsor cinesi? E Suning pagherà i 16 mln per i naming rights della Pinetina?“, scrive Franco Vanni di Repubblica.