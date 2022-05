TS a sorpresa: “Lautaro? Ad oggi non è lui il calciatore dell’Inter più richiesto”

Tutti i fanali sono puntati su Lautaro Martinez. Il quale non ha intenzione di lasciare Milano. Ma c'è un altro nome molto richiesto

Sarà con ogni probabilità necessaria una cessione big in estate in casa Inter per poter sistemare le finanze del club e garantirsi comunque una cifra da poter reinvestire sul mercato. Ma, come sottolinea Tuttosport, è un nome a sorpresa che potrebbe essere sacrificato: "Al momento, il giocatore più richiesto tra quelli in rosa è Denzel Dumfries (dopo l’interessamento del Bayern, si è fatto sotto il Manchester United), anche se tutti i fanali sono puntati su Lautaro Martinez. Il quale, come confermato giusto un paio di giorni fa dal suo procuratore, non ha intenzione di lasciare Milano. D’altra parte, va sottolineato come nessuno all’Inter gli abbia mai paventato questa possibilità".