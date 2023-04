L’Inter non segna, ma quanto crea: i dati delle ultime quattro sono incredibili

L'attacco dell'Inter ha le polveri bagnate. E questo, paradossalmente, non dipende dalla mole di azioni create dai nerazzurri. Lo sottolinea anche TuttoSport nel focus di oggi: "Banalmente, prendendo in esame le ultime quattro partite - Spezia, Porto, Juventus e Fiorentina - in cui l’Inter non solo non ha mai vinto, perdendo tre volte, ma ha segnato solamente un gol su rigore contro i liguri, si può notare come Martinez e compagni abbiano calciato in porta ben 73 volte, centrando lo specchio in 18 occasioni. Una statistica che fa riflettere è quella degli “expected goals”, il dato che misura la probabilità di un tiro di diventare una rete. Bene, contro i viola è stato di 3.05 (1.25 per la squadra di Italiano), contro la Juventus di 1.36 (0.72 per i bianconeri), 0.52 con il Porto (1.69 gli avversari, pericolosi soprattutto nel finale) e addirittura 4.04 con lo Spezia (contro 1.06)".