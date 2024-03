Il passaggio di consegne è ormai da calendarizzare, chiude un mini-ciclo e può invece aprirne un altro. A San Siro lo scudetto ondeggia tra il passato e il futuro, più opaco per il Napoli, che sa niente di sé. Per ora, è fuori dalla Champions, rischia di rimanere a guardare pure l’Europa League, è stato sculacciato in Coppa Italia dal Frosinone e non ha altro a cui aggrapparsi che a queste dieci finali che l’attendono.