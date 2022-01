Inter, novità dagli USA? “Zhang smentisce, ma alcune importanti realtà starebbero…”

Decisioni fondamentali sono attese sul doppio bond da 400 milioni di euro che dovrebbe essere rifinanziato entro la fine del primo trimestre del 2022

E' tornato finalmente in Italia il presidente dell'Inter Steven Zhang. Il numero uno dell'Inter potrà infatti assistere dal vivo alle due gare contro Lazio e Juventus e toccare con mano l'ottimo lavoro di questi mesi di Simone Inzaghi. Ma Zhang dovrà risolvere anche questioni più importanti: "Il presidente è stato ieri ad Appiano Gentile in ritiro, ha caricato la squadra in vista dei più vicini impegni e cominciato il lavoro che lo attende anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione all'aspetto societario.