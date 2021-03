Inter, da pausa a pausa: che numeri. Arrivato lo sprint per la volata finale

La squadra nerazzurra ha realizzato negli ultimi quattro mesi l'aggancio al primo posto con un attacco prolifico e un'ottima difesa

L'ultima volta che il campionato italiano si è fermato era più di quattro mesi fa. Da allora l'Inter ha giocato venti gare ed è riuscita ad inanellare 17 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Erano 60 i punti in palio e i nerazzurri ne hanno raccolti 53 arrivati alla fine di un filotto di otto gare vinte. L'ultima vittoria è quella contro il Torino, si è giocata prima che della sfida col Sassuolo che è poi stata rinviata dall'ATS per i casi di coronavirus.

Nei mesi tra le due pause sono stati 49 i gol realizzati dai nerazzurri e la partita nella quale gli uomini di Conte hanno segnato di più è stata quella contro il Crotone finita 6-2. Solo una volta i nerazzurri non sono riusciti a segnare, nella gara contro l'Udinese, nell'ultima giornata del girone di andata. Per 9 volte l'Inter non ha subito neanche un gol e per 4 volte consecutive Handanovic ha portato a casa i clean sheet. Nelle gare contro Juventus, Udinese, Benevento, Fiorentina (le ultime due del girone di andata e le prime due del girone di ritorno). Il miglior marcatore del periodo è Romelu Lukaku, ovviamente. Dall'ultima pausa a quella attuale ha segnato 14 gol (19 il totale) e anche per questo il Belgio di lui non ha nessuna intenzione di fare a meno.