Inter, il numero della crisi è 69: “Inzaghi cercherà alternative. Ci sarebbe un nome…”

E' 69 il numero che rispecchia a pieno il periodo complicato dell'Inter di Simone Inzaghi e delle difficoltà palesate in questo ultimo mese

"Qui contano i numeri: l’Inter non ha trovato il gol con le ultime 69 conclusioni verso la porta avversaria tentate. C’è un problema di mira, oltre che di brillantezza. Inzaghi sicuramente potrà cercare soluzioni alternative: più che gli uomini — ci sarebbe anche Caicedo, uomo da gara in corso —, soprattutto nel modo in cui gli attaccanti vengono serviti e cercati dai compagni. Ma sta a soprattutto a loro cancellare quel 403. Sta soprattutto a Dzeko e Lautaro, prima ancora degli altri. Senza rete non si vive, non si sta connessi alla stagione".