Inter, ecco la nuova maglia. CdS: “Già comunicati alcuni dettagli”

Le prime foto della prossima casacca nerazzurra circolano nel web già dalla giornata di ieri

Vi abbiamo già svelato ieri le prime indiscrezioni sulla nuova maglia dell'Inter. Il Corriere dello Sport torna sul tema, sottolineando alcune novità: "Torneranno le strisce nerazzurre, in tal caso decisamente larghe, sia sul petto sia sulle maniche. Il collo dovrebbe essere più alto rispetto al solito, mentre è stato già comunicato che le scritte degli sponsor, da quello principale (da capire se sarà ancora Socios.com visto che il contratto è annuale con opzione per altre 3 stagioni) a Lenovo sulla schiena, fino al baffo Nike, saranno tutte in bianco. Infine, calzoncini e calzettoni saranno prevalentemente di colore nero".