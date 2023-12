Inter, piano ad hoc verso il derby d’Italia di ritorno. E Inzaghi ha una nuova missione

Stesso risultato in quindici giorni per Juventus prima e Inter poi sul campo del Genoa. Pareggio per entrambe le squadre e così la distanza tra primo e secondo posto torna a essere di 2 punti. Il Corriere della Sera torna sul risultato dei nerazzurri a Genova e si proietta ai prossimi impegni in particolare.

Dietro il pari di Genova

"Il pari è segno anche che l’Inter di fine anno ha perso un po’ di brillantezza, almeno quella necessaria per alzare i giri del motore e compensare per due partite l’assenza del pilota Lautaro e dei suoi 15 gol in 16 partite. Inzaghi non vuole alibi, ma senza il capitano-bomber l’Inter attacca meno la profondità e Thuram, da formidabile spalla, sembra Robin privo di Batman. Potenzialmente l’Inter può girare a 48 punti, quindi la proiezione, per quanto teorica, è di 96 punti finali: un passo scudetto per nulla incerto, ma reso meno trionfale dal ritmo che sta tenendo a sua volta la Juventus. E gennaio in questo senso non sarà un mese qualsiasi, perché prepara allo scontro diretto del 4 febbraio a San Siro. Inzaghi inizia la marcia di avvicinamento recuperando Lautaro e Dimarco e ritrovando la versione migliore di Dumfries e Pavard, frenati dagli infortuni: non è assolutamente poco e anche i rinnovi di Darmian (2025), Mkhitaryan (2026) e dello stesso Dimarco (2027), contribuiscono a creare un clima di «ripartenza» che è importante per iniziare l’anno nel modo giusto.