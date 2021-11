Sky – Inter, infortunio Dzeko: domani nuovi controlli verso la Finlandia

Gli aggiornamenti da Sky Sport sulle condizioni dell'attaccante dell'Inter, che si è fermato nel derby di domenica

Si attendono novità per Edin Dzeko direttamente dal ritiro della Bosnia. Uscito anzitempo nella sfida contro il Milan, l’attaccante dell’Inter non è ancora tornato a lavorare in gruppo in nazionale. Come riportato da Sky Sport, per Dzeko si attende il nuovo controllo di domani. Gli esami fatti parlavano di risentimento muscolare, che ha costretto per due giorni il giocatore a fare terapie. Il nuovo controllo permetterà di capire se Dzeko potrà essere a disposizione sabato con la Finlandia. Questo problema problema preoccupa leggermente lo staff nerazzurro e può complicare le cose in vista della ripresa, soprattutto per l’età del giocatore.