Inter, a breve il nuovo bond: strategia condivisa tra area corporate e sport

I due bond da 375 milioni complessivi convergeranno in un unico da circa 400 milioni dopo il rifinanziamento

L'area corporate dell'Inter, guidata da Alessandro Antonello, lavora per garantire sostenibilità al club e la necessaria liquidità per non annaspare nel breve periodo. Spiega la Gazzetta dello Sport: "L’area sportiva è in continuo movimento, quella corporate chiuderà a breve il rifinanziamento del bond. I due attuali in scadenza per un totale di 375 milioni diventeranno un unico bond da circa 400 milioni. Il focus è comune: risultati sportivi compatibili con un bilancio necessariamente da migliorare, dopo l’ultimo passivo di 245,6 milioni".