Inter, bond collocato: grossa fetta a Oaktree, sempre più stretti legami con Suning

Si stringono sempre di più i legami tra Oaktree Capital Managment e Suning, con l'Inter sullo sfondo: le ultime da Il Sole 24 Ore

"È arrivato in porto il collocamento del bond da 415 milioni di euro da parte dell’Inter. E, tra i sottoscrittori, con una quota importante secondo quanto risulta al Sole 24 Ore ci sarebbe Il colosso californiano degli investimenti alternativi Oaktree (...). Tornando ad Oaktree, si stringe quindi sia a livello di holding lussembughese, controllata dagli Zhang, sia a livello di club, il ruolo di principale finanziatore di Oaktree, uno dei grandi investitori del settore con gestioni per 158 miliardi di dollari e sede a Los Angeles.. In base alle indiscrezioni raccolte, non è stato possibile sapere quale fetta del bond Oaktree avrebbe acquisito. In ogni caso la società americana era già uno dei bondholder delle precedenti emissioni (per complessivi 375 milioni) che l’Inter sta rifinanziando".