CdS – Inter, Zhang deciso: avanti con Conte. “Nessun obbligo immediato di vincere perché…”

“Avanti con Conte. Parola di Steven Zhang. In occasione dell’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio chiuso lo scorso 30 giugno il presidente nerazzurro ha ribadito ancora una volta la totale fiducia riposta nel tecnico, indicato come simbolo del nuovo corso, avviato nell’estate del 2019 e che ha come obiettivo finale il ritorno alla vittoria”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito all’attestato di stima e fiducia del presidente Zhang verso Antonio Conte. Parole pesanti in un momento non facile per l’Inter, chiamata già contro il Sassuolo ad un riscatto in attesa dell’incrocio decisivo con il ‘Gladbach.

PERCORSO DI CRESCITA – Come dichiarato più volte da Conte, anche Marotta ha evidenziato come l’Inter abbia intrapreso un percorso di crescita. “Il salto di qualità, ovvero il ritorno a sollevare un trofeo resta il passo più difficile.

Così, la doppia piazza d’onore conquistata lo scorso anno non significa dover vincere a tutti i costi in questa stagione. Insomma, come già fatto trapelare al termine del famoso incontro di Villa Bellini non ci sono obblighi immediati. Anche perché, per colpa del Covid, sono aumentate le variabili“, commenta il CorSport che ribadisce come l’idea dell’Inter e di Conte sia quella di giocarsi fino all’ultimo lo scudetto, detto che il passaggio del turno in Champions appare quasi compromesso, sebbene l’aritmetica non condanni ancora.