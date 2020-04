Il prossimo potrebbe essere un mercato davvero interessante per l’Inter. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha sottolineato a sorpresa un nome che sarebbe gradito alla dirigenza di viale della Liberazione: “Questa non è una notizia, ma magari lo diventerà. Pogba piace alla Juve, certo, al Real, certo, ma pure all’Inter: segnatevelo”.