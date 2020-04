Inter, occasione a parametro zero dalla Germania: per l’attacco spunta l’ipotesi Gotze

L’Inter continua a monitorare con grande interesse il mercato dei parametri zero: operazioni già sperimentate nelle ultime stagioni (come dimostrano i casi de Vrij, Asamoah e Godin, solo per citare i più recenti), e che potrebbero venir replicate anche nella prossima sessione di trasferimenti. I nomi più caldi, in tal senso, sono quelli di Jan Vertonghen e Olivier Giroud, ma la dirigenza nerazzurra è pronta a cogliere delle nuove occasioni.

OCCASIONE DALLA GERMANIA – Secondo quanto riporta Tuttosport, l’Inter starebbe valutando con attenzione l’ipotesi Mario Gotze, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Il tedesco, classe ’92, già in passato era stato accostato ai nerazzurri, salvo poi rimanere in Germania: una carriera contraddistinta da lampi di classe cristallina e da tanti, troppi infortuni, che hanno pesantemente influito sul suo rendimento. In questa stagione Gotze ha collezionato 19 presenze, mettendo a segno 3 gol.