Inter, occhi su Pessina, ma non per l’immediato: due ostacoli e un’opportunità

C’è anche l’Inter su Matteo Pessina: il centrocampista dell’Atalanta è riuscito a ritagliarsi uno spazio rilevante anche nella Nazionale campione d’Europa, e la sua crescita esponenziale non è passata di certo...

C'è anche l'Inter su Matteo Pessina: il centrocampista dell'Atalanta è riuscito a ritagliarsi uno spazio rilevante anche nella Nazionale campione d'Europa, e la sua crescita esponenziale non è passata di certo inosservata dalle parti di viale della Liberazione. Il giocatore, sotto contratto con i bergamaschi fino al 30 giugno 2025, rappresenterebbe tuttavia un obiettivo non per l'immediato, bensì per la prossima estate. Anche perchè le sue condizioni contrattuali, unite alle difficoltà finanziarie interiste, non permettono al momento di imbastire una trattativa.