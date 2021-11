Mercato Inter, occhio ai due Alvarez: il piano del club. Baccin porterà a Milano…

Missione sudamericana per il dirigente nerazzurro, nel mirino non solo Julian Alvarez

Dario Baccin nei giorni scorsi è volato in Sudamerica. Tanti i nomi sul taccuino del dirigente nerazzurro, uno in particolare viene seguito con grande attenzione: Julian Alvarez. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la concorrenza è enorme. "Enzo Francescoli, d.s. dei Millonarios, lo ha da tempo blindato con una clausola da 25 milioni e il suo agente, Fernando Hidalgo, tratta con le migliori cancellerie del Continente. Intanto, Julian continua la scalata verticale. Scaloni lo ha ormai scelto come opzione dietro a Lautaro ed è proprio lì che potrebbe passare il testimone. Alvarez ha un che del Toro, che fu preso ormai quasi 4 anni fa con un blitz simile di Piero Ausilio".