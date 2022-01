Inter, oggi la prima senza Brozovic. Il croato rischia anche in campionato

Il croato non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per squalifica. In campionato dovrà fare attenzione: è diffidato

Daniele Vitiello

Non ci sarà Marcelo Brozovic in Inter-Empoli. Al di là delle rotazioni, che probabilmente lo avrebbero comunque coinvolto, il croato resta fuori per squalifica. Ed è la prima assenza stagionale per lui, perno imprescindibile dell'Inter. Si legge sul Corriere dello Sport: "La prima volta senza Brozovic. Dopo essere stato titolare per tutte le 28 gare stagionali, stasera contro l’Empoli il croato resterà a guardare. E Inzaghi non avrà nemmeno la tentazione dell’ultimo minuto, visto che è squalificato. Da un certo punto di vista, meglio così. Il centrocampista di Zagabria, infatti, ha un’energia quasi inesauribile, ma ogni tanto anche lui patisce la stanchezza. Contro l’Atalanta, peraltro, ha dovuto penare per sottrarsi al pressing asfissiante in prima battuta di Koopmeiners e in seconda di Freuler. Brozovic ha sofferto, ha rischiato perdendo qualche pallone di troppo, ma la certezza è che senza di lui sarebbe comunque stato peggio".

Un rischio che i nerazzurri corrono anche per il campionato. E non è il massimo, considerando gli impegni che li attendono: "Attenzione, però, perché presto Inzaghi potrebbe trovarsi nella stessa situazione anche in campionato, ovvero con Brozovic squalificato. Con l’ammonizione di Bergamo, infatti, il croato è finito in diffida: un altro giallo e il giudice sportivo lo fermerà. Meglio che non accada sabato con il Venezia, perché altrimenti salterà il derby con il Milan. E dovrà stare attento anche con i rossoneri, visto che poi ci sarà la sfida con il Napoli".