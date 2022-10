Inter, Onana: “Esperienza? Mi dà fastidio dicano che non ce l’abbia, ho 300 partite”

Le parole del portiere: "Sono molto contento del lavoro della squadra, era importante per noi non perdere oggi"

Intervenuto ai microfoni di Prime, André Onana, portiere dell'Inter, ha parlato così dopo il pareggio contro il Barcellona al Camp Nou: "Mi hanno preso per questo, ho un po' di esperienza (ride, ndr). Dà un po' fastidio che mi dicano che io non ce l'abbia, ho più di 300 partite: ma questo riguarda tutti i giovani. Sono molto contento del lavoro della squadra, era importante per noi non perdere oggi: ce ne andiamo da qui contenti".