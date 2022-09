CdS – Inter, Onana sfodera riflessi felini: è il cambio di un’epoca?

Per Andre Onana è stata comunque una serata speciale quella di ieri. In Inter-Bayern Monaco il portiere nerazzurro ha vissuto la prima da titolare, in Champions League per giunta, davanti ad un Meazza gremito.

Una prestazione al di sopra della sufficienza, macchiata da una leggerezza che per sua fortuna non ha inciso sul risultato. Il Corriere dello Sport dà al camerunense un 6.5 in pagella: "Il suo debutto come titolare potrebbe segnare il cambio di un’epoca. Non ha colpe particolari sui gol incassati. Anzi, in un paio di occasioni sfodera i suoi riflessi felini. Combina un quasi disastro, però, non bloccando un pallone che va a sbattere sulla base del palo".