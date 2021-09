Inter, Onana si avvicina? Ds Ajax conferma: “Non rinnoveremo il contratto”

Le parole di Marc Overmars: "Non siamo impegnati con il rinnovo del contratto di André Onana. Ci abbiamo già provato e non ha funzionato"

Intervenuto ai microfoni dei media olandesi prima della sfida di Champions League contro il Besiktas, Marc Overmars, ds dell'Ajax, ha parlato così del futuro di André Onana, obiettivo concreto per la porta dell'Inter che andrà in scadenza il prossimo giugno: "Non siamo impegnati con il rinnovo del contratto di André Onana. Ci abbiamo già provato e non ha funzionato, quindi siamo andati avanti. Era stato fatto un accordo che avrebbe previsto un trasferimento in estate, questo non è successo e non è stata colpa nostra. André Onana ha dichiarato in un'intervista la scorsa settimana che ci siamo ritirati dal tentativo di rinnovare il suo contratto. E sì, questo è vero. Ma lo facciamo con una ragione".