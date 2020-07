Dopo aver presentato la nuova maglia, ora è disponibile e in vendita anche tutta la linea ufficiale di prodotti per la stagione 2020/2021. In parte si trovano già in vendita nello store ufficiale dell’Inter. Altri prodotti, invece, si possono acquistare nella pagina dedicata ai nerazzurri nello store Nike.

Ecco alcune immagine dei prodotti ufficiali per la nuova stagione: