Inter, operazione anti-Toro. Inzaghi riabbraccia i pezzi grossi: in 4 al rientro ad Appiano

Appiano Gentile comincia a ripopolarsi di giocatori e Inzaghi sorride. Il tecnico dell'Inter non vede l'ora di riavere la squadra al completo per poter preparare la delicata trasferta col Torino. Intanto oggi la truppa accoglie alcuni dei nazionali e si inizierà a lavorare alla preparazione della sfida.

"Da oggi in poi Simone Inzaghi risentirà la confortante sensazione di normalità che danno gli allenamenti, quelli veri, ad Appiano. Dopo lunghi giorni a ranghi ridottissimi, adesso il centro sportivo interista si popola per davvero. E inizia l’operazione anti-Toro: la trasferta contro i granata di sabato non è solo delicata per il valore del rivale, ma perché arriva dopo il pari sanguinoso con il Bologna. La rimonta subita dagli emiliani ha fatto scivolare i nerazzurri dalla vetta e, più in generale, ha cancellato del tutto l’effetto benefico del 5-1 rifilato al Milan. Nella seduta di oggi pomeriggio tornano, quindi, i primi pezzi grossi, a partire da Yann Sommer e Hakan Calhanoglu, che hanno lasciato le loro nazionali già domenica sera, e i due olandesi impegnati ieri in Grecia, Denzel Dumfries e Stefan De Vrij", scrive La Gazzetta dello Sport.