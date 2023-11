Inter, ossessione seconda stella. Da Zhang a Inzaghi fino alla squadra: unico obiettivo

L'obiettivo dichiarato è la seconda stella, in casa nerazzurra se ne parla da questa estate e i giocatori sanno di dover lottare per questo obiettivo. Una sorta di ossessione

L'Inter sta viaggiando a un ritmo pazzesco, anche più forte di quella di Conte dello scudetto. L'obiettivo dichiarato è la seconda stella, in casa nerazzurra se ne parla da questa estate e i giocatori sanno di dover lottare per questo obiettivo. Una sorta di ossessione, un po' come nell'anno di Conte.

Come spiega Gazzetta "Questa squadra ha la stessa ossessione scudetto di quella di tre stagioni fa. Ed è un’ossessione che coinvolge tutti. Zhang, certamente, che ha messo la seconda stella in cima a ogni suo ragionamento e che vorrebbe esser ricordato come il presidente del titolo numero. È l’ossessione dei dirigenti, Marotta e Ausilio in primis, che vivrebbero questo scudetto come la chiusura di un cerchio, dopo un’estate complicatissima sul mercato. È l’ossessione di Simone Inzaghi, atteso alla vittoria più grande dopo aver fatto collezione di coppe a aver mostrato in Champions la sua faccia più bella".