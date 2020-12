Inter, ecco quanto vale in termini economici il passaggio agli ottavi di CL. “Soldi per mercato e…”

Una partita da vincere a tutti i costi quella contro lo Shakhtar Donetsk per l’Inter di Conte, anche se un successo potrebbe non bastare, qualora Real Madrid-Borussia Monchengladbach fisse in parità. I nerazzurri, però, ci credono perché in ogni caso battere gli ucraini è un primo obiettivo alla portata.

E, come sottolinea Tuttosport, la vittoria contro lo Shakhtar varrebbe tanto anche in termini economici: “Andare avanti in Europa, meglio se in Champions, potrebbe avere un ulteriore risvolto per l’Inter. Con gli ottavi di Champions arriveranno soldi importanti (quasi 15 milioni sommando tutto), dunque maggiori ricavi che daranno al club nerazzurro maggiore libertà di manovra non solo per il mercato di gennaio, ma anche per la questione rinnovi di contratto“, spiega il quotidiano.