Inter, De Vrij out? “Ma c’è ottimismo per due recuperi importantissimi”

Di certo i titolari dell'Inter sono stati spremuti il più possibile all'interno di questa fase decisiva per un posto ai Mondiali

Non è stata una sosta nazionali positiva in casa Inter: i nerazzurri hanno infatti visto Edin Dzeko e Alessandro Bastoni saltare i propri impegni per infortunio, mentre Stefan De Vrij è addirittura uscito a gara in corso per un problema muscolare. Questo il punto sulle condizioni dei primi due dal Corriere dello Sport: "Su Dzeko e Bastoni toccherà questa mattina allo staff medico nerazzurro stilare un quadro più definito, con i controlli. Il lavoro di squadra riprende per tutti domani, a cinque giorni dalla sfida di San Siro contro l'ex Spalletti.

Dzeko e Bastoni saranno però tenuti sotto stretta osservazione già in queste ore dal dottor Volpi, che ieri sera è stato in costante contatto con la federazione olandese per De Vrij. I primi due che sono tornati anzitempo dalle nazionali, non sembrano preoccupare granché: su Dzeko filtrava un certo ottimismo, dopo il risentimento muscolare accusato nelle ore precedenti Bosnia-Finlandia. La sconfitta della sua nazionale ha precluso anche la possibilità di giocare i play-off per i Mondiali, il prossimo marzo. Doppio smacco per bomber Edin, che contro il Napoli farà di tutto per esserci e spezzare il digiuno di quattro partite consecutive senza gol nell'Inter. Per Bastoni il problema è una contrattura. Inconvenienti fisici da smaltire lungo questa settimana".