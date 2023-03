Inter, pagelle TS: Lukaku combina poco e Dzeko in crisi. Ecco i 4 migliori

Non brilla nessuno dei due partner offensivi di Lautaro in casa Inter. 5,5 per Dzeko secondo Tuttosport e per Lukaku. Ecco i migliori 4

Alessandro Cosattini

Non brilla nessuno dei due partner offensivi di Lautaro Martinez in casa Inter. 5,5 per Dzeko secondo Tuttosport, è “svagato, impreciso e sfortunato su un bel colpo di testa al 20’ del primo tempo: la crisi continua”. Stesso voto per Lukaku che “combina poco”.

Inter, ecco i 4 migliori — Sono quattro i migliori in campo, voto 7 in pagella: Barella, Mkhitaryan, Gosens e proprio Lautaro Martinez. “Intorno al 14° gol in campionato (con sentiti ringraziamenti a Dumfries) c’è una partita giocata da capitano vero”, si legge. Barella premiato per l’assist a Mkhitaryan, l’armeno appunto per il gol e Gosens “sta tornando l’Eurostar ammirato a Bergamo”.