Cds -Inter-Real, pagelle: Vidal, scene da calcio amatoriale. Conte 4,5. Eriksen? Dopo…

Achraf Hakimi, per lui voto 4,5: “ Fuori partita dall’inizio. Sta attraversando un momento di chiara difficoltà e quando deve chiudere su Rodrygo in occasione del 2-0 è in netto ritardo“. Sono tante le insufficienze che il Corriere dello Sport assegna ai giocatori dell’Inter il giorno dopo la gara col Real Madrid . Tra i peggiori c’è, per lui voto 4,5: “

Peggio ha fatto Vidal che si è fatto espellere per proteste, voto 3: “ Non ci sono giustificazioni per la reazione dopo l’intervento (non da rigore) di Varane. E’ uno dei più esperti, non è accettabile un comportamento del genere, il busto che tocca l’arbitro sfidandolo porta all’espulsione che condanna la sua squadra. Scene da calcio amatoriale“.