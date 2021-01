Inter-Genoa Primavera, pagelle: Satriano non sa più segnare, Sangalli non è più una novità

L’Inter di Armando Madonna vince per 3-1 contro il Genoa e conquista il primo successo del 2021. Queste le pagelle di Fcinter1908:

Stankovic 6 Inoperoso per larghi tratti dell’incontro, viene beffato nel finale da una sfortunata deviazione di Kinkoue.

Persyn 6,5 Prosegue l’apprendistato nel ruolo di terzino: grande abnegazione in fase difensiva, si preoccupa di rispettare le indicazioni di Madonna e compie qualche chiusura da difensore vero. Nel secondo tempo si concede qualche sgroppata delle sue.

Kinkoue 6 Quest’anno, senza Pirola e Ntube e con Cortinovis infortunato, è chiamato a vestire i panni di leader della difesa: deve fare di più per meritarsi questo ruolo.

Hoti 6 Esordio da titolare con la Primavera per il centrale arrivato lo scorso gennaio dallo Zurigo: match subito in discesa, da rivedere in test più probanti.

Vezzoni 6,5 Parte forte, gode di tanta libertà e si fa apprezzare con numerose iniziative in fase offensiva. Nella ripresa si limita a tenere la posizione.

Vecino 6,5 Si mette a disposizione di Madonna per ritrovare il ritmo partita, chiude con un gol e buone indicazioni per Conte. (dal 69′ Lindkvist 6 Si rivede dopo una lunghissima assenza, ingresso fin troppo timido: voto di stima)

Sangalli 7 Ancora una volta tra i migliori; si piazza davanti alla difesa e sporca tutte le iniziative avversarie, si toglie anche la soddisfazione di segnare il primo gol con la Primavera. Sta sfruttando al meglio le chance concesse da Madonna. Non è più una sorpresa.

Mirarchi 5,5 Soffre la fisicità di Eyango, fatica anche in fase di impostazione. (dal 62′ Wieser 6 Poco da segnalare)

Oristanio 6,5 Quando parte palla al piede è imprendibile, ma ogni tanto esagera: aspetto sul quale dovrà lavorare se vorrà fare il salto di qualità. (dal 62′ Casadei 6,5 Si vede poco, poi piazza la zampata che chiude il match)

Satriano 6 Tanto lavoro per la squadra, sfiora il gol con un gran colpo di testa: si rivelerà il suo unico tentativo. Ha bisogno di segnare, soprattutto per il morale. (dall’80’ Bonfanti sv)

Fonseca 6,5 Si muove molto, propizia il gol del vantaggio realizzato da Vecino: gli manca la gioia personale, ma conferma di essere l’attaccante che più si sposa con le idee di Madonna. (dal 69′ Carboni 6,5 Entra con grande voglia di fare: cerca a più riprese il gol, confeziona l’assist per il tris di Casadei)

Madonna 6,5 Ritrova diversi big e la squadra ne trova subito beneficio: inizio subbito aggressivo, l’espulsione che lascia il Genoa in 10 gli facilita il lavoro. Un appunto: il colpo del ko arriva troppo tardi, ma per ora va bene così.