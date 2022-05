Inter, ma quali 60-70 mln. Palmeri: “La valutazione di Lautaro è giustamente di…”

L'argentino ha migliorato il suo rendimento, salito a ben 21 gol solo in campionato, a 24 anni: ecco quanto vale davvero

Nel corso del suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri, giornalista, spiega il piano del Paris Saint-Germain per l'attacco, considerata l'ormai certa partenza di Kylian Mbappé in direzione Real Madrid: "Con Lewandowski già d’accordo con il Barcellona - in attesa che venga formulata l’offerta da 40 milioni che chiede il Bayern - tra le idee del PSG (e sono tante) ce ne sono due sostanziose per un verso o per un altro: Cristiano Ronaldo, per assemblare un attacco da playstation, ma un’idea che potrebbe essere abortita per non irretire ovviamente la serenità di Messi.