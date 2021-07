GdS – Inter, paradosso Perisic: nessuna offerta, resta. Per la gioia di Inzaghi

Il futuro di Ivan Perisic è in bilico: ha un ingaggio alto ma non ha offerte ed è difficilmente sostituibile sul mercato

Nella passata stagione, Perisic ha collezionato 42 presenze e 5 gol, uno 'score' importante che lo ha visto tra i titolarissimi di Conte, colui che un anno prima lo ha spedito al Bayern Monaco. Al momento il club nerazzurro non ha ricevuto offerte per il croato e sostituirlo è tutt'altro che semplice. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea di continuare insieme per l'ultimo anno, prima di dirsi addio, non dispiace né all'Inter né al calciatore.